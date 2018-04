Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Darmstädter seien schwächer ins Jahr gestartet als gedacht, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Der unerwartete Rückgang der Lizenzumsätze der Digital Business Platform (DBP) dürfte den Kurs belasten. Im Bereich von 38 Euro sieht er aus Bewertungssicht aber eine gute Einstiegschance in Erwartung eines besseren Geschäftsverlaufs im Rest des Jahres./ag/mis Datum der Analyse: 16.04.2018

