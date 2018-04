Morges - Der Energiekonzern Romande Energie hat im Geschäftsjahr 2017 weniger Umsatz erzielt, unter dem Strich aber dennoch den Gewinn gesteigert. Geprägt war das Jahr von tieferen Stromtarifen und milden Temperaturen im Winter. Künftig will das Unternehmen grosse Summen in die Digitalisierung des Geschäfts und in neue Geschäftsmodelle im Bereich Dienstleistungen investieren.

Der Umsatz nahm in der Berichtsperiode um 4,4 Prozent 575 Mio Franken ab, teilt Romande Energie am Montag mit. Dabei hätten die durchschnittlich um 2% tieferen Tarife für die Kunden den Stromabsatz um 43 auf 224 Mio zurückfallen lassen, während gleichzeitig die milden Temperaturen im Winter 2017 sowie bessere Werte in Sachen Energieeffizienz bei Kunden zu einem geringeren Stromverbrauch geführt hätten. Der mit Durchleitungsgebühren erzielte Umsatz auf dem Stromnetz nahm um 5 Prozent auf 139 Mio ab.

Produktionsseitig hatte der milde und niederschlagsarme Winter zur Folge, dass die gruppeneigenen Elektrizitätswerke deutlich weniger Strom produzieren konnten. Insgesamt ging die Stromproduktion um knapp 30 Prozent auf 367 Gigawattstunden zurück. Dies entspreche 13% des Energievolumens, das die Gruppe benötigt, um ihre Kunden zu versorgen. So musste Romande Energie zusätzlichen Strom auf dem Spotmarkt einkaufen, was das Ergebnis belastete.

