Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktien der Commerzbank mit "Underperform" und einem Kursziel von 9,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. In den Aktienkurs sei mittlerweile zu viel Positives eingepreist, schrieb Analyst Marcell Houben in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei pessimistischer für die Ertragsentwicklung als das Management oder der Markt. Ein wesentlicher Grund sei der Wettbewerbsdruck im Privat- und Firmenkundengeschäft./mis/ag

Datum der Analyse: 16.04.2018

ISIN DE000CBK1001

AXC0048 2018-04-16/08:37