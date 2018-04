Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nach einer von Nervosität geprägten Vorwoche tiefer in den Handel starten. Die Mehrheit der Titel wird vorbörslich zwar höher gestellt, der Dividenden-Abgang bei Nestlé zieht aber den Gesamtmarkt ins Minus. Die Vorgaben aus Übersee sind sowohl in den USA als auch in Asien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...