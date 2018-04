Der Schweizer Maschinenbauer Sulzer kann in den USA wieder seinen Geschäften nachkommen. Das US-Finanzministerium hat die Blockade der Vermögenswerte komplett aufgehoben. Sulzer übernimmt in diesem Zusammenhang von seinem größten Aktionär, der Renova Holding des russischen Oligarchen Viktor Vekselberg, 5 Mio. Aktien zu einem Preis von 109 Franken je Titel im Wert von 546 Mio. Franken. Damit sinkt dessen Beteiligung unter die Schwelle von 50 %.



Das US-Finanzministerium hatte kürzlich gegen sieben Russen und zwölf ihrer Firmen Strafmaßnahmen verhängt, weil sich Russland in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingemischt haben soll. Im Visier der Amerikaner standen zudem Gesellschaften, an denen die Oligarchen die Mehrheit besitzen. Dazu gehörte auch Sulzer, an der Vekselberg mehr als 63 % der Anteile hielt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info