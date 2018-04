FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rocket Internet SE startet ein neues Aktienrückkaufprogramm. Der Startup-Entwickler will nach Angaben vom Montag bis zu 15.472.912 eigene Aktien zum Preis von 24 Euro je Stück erwerben. Das entspricht maximal bis zu 9,37 Prozent des eingetragenen Grundkapitals. Die Annahmefrist für das öffentliche Aktienrückkaufangebot beginnt am 17. April und endet am 2. Mai um Mitternacht.

Ein anderes, seit August 2017 laufendes Rückkaufprogramm für eigene Aktien werde dagegen frühzeitig beendet. Rocket Internet hatte im vergangenen August angekündigt, bis zu 100 Millionen Euro für den Erwerb von bis zu 5 Millionen eigenen Aktien auszugeben. Bislang seien insgesamt rund 1,04 Millionen Anteile erworben worden, das entspreche einem Anteil von 0,63 Prozent des Grundkapitals.

Im Rahmen des neuen Rückkaufprogramms habe sich die Rocket-Internet-Aktionärin PLDT Online Investments unwiderruflich verpflichtet, die Offerte für mindestens 6,8 Millionen der von ihr gehaltenen Aktien anzunehmen. PLDT trennt sich damit von mehr als zwei Dritteln ihrer Beteiligung am Unternehmen. Dagegen habe die größte Aktionärin Global Founders GmbH sich verpflichtet, ihren Anteil von die 37,07 Prozent zu halten und das Rückkaufangebot nicht anzunehmen.

April 16, 2018

