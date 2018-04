In den letzten Jahren hat sich das optische Most-150-Netzwerk erfolgreich als Infotainment-PHY durchgesetzt. Es erfüllt die strengen OEM-Anforderungen wie hohe Bandbreite, Skalierbarkeit, geringes Gewicht, Robustheit, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und geringer Platzbedarf in Fahrzeugen. Trotz dieser Merkmale stellen die Kosten für Autohersteller, die in großer Stückzahl fertigen, ein Hindernis dar. Um der Nachfrage nach einer kostengünstigeren IVI-PHY gerecht zu werden, die immer noch in der Lage ist, die Anforderungen der Autohersteller zu erfüllen, wurde eine neue, standardisierte PHY für IVI-Netzwerke eingeführt, die auf Koaxialkabeln basiert. Koaxialkabel bieten viele Vorteile, darunter die Datenübertragung mit hoher Bandbreite, robuste EMV, automatische Montageprozesse für Steckverbinder, hohe Biegefähigkeit und Temperaturbeständigkeit, eine eng begrenzte Impedanz für den Vollduplex-Betrieb sowie die Möglichkeit, Energie als auch Daten über das gleiche Kabel zu übertragen.

Koaxialkabel kommen seit Jahrzehnten in der Automobilindustrie zum Einsatz und haben sich bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen bewährt. Sie verbinden zum Beispiel die Antenne und das Radio beziehungsweise mit einem GSM-Kommunikationsmodul. Dadurch ist die bestehende Infrastruktur für eine hochautomatisierte Produktion und die entsprechende Lieferkette gut etabliert. Koaxialkabel erfüllen die Temperatur- und mechanischen Anforderungen im Automotive-Bereich und unterliegen einem Standard für Kfz-Steckverbinder (Fakra), der von verschiedenen Anbietern übernommen wurde. Fakra-Steckverbinder sind in vielen verschiedenen Formen, Farb- und mechanischen Kodierungsschemata erhältlich, was eine einfache und effiziente Montage in der Fertigungsstraße ermöglicht, und sie lassen sich auch in hochautomatisierten Prozessen herstellen.

Vorteil Störimmunität

Bild 1 zeigt den Querschnitt eines Koaxialkabels und dessen wesentliche Vorteile. Die Übertragung des elektrischen Signals erfolgt über den Innenleiter (1), der von einer Isolationsschicht (2) und dann von einer metallischen Abschirmung (3) umgeben ist. Eine äußere Kunststoffschicht (4) schützt das Kabel. Dieser Aufbau neutralisiert die Menge an Energie, die das Koaxialkabel nach außen abgibt. Die metallische Abschirmung enthält das durch die Signalübertragung erzeugte elektrische Feld und schützt den Innenleiter auch ...

