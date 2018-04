Die Commerzbank-Aktie markierte am 04. April ein neues 6-Monats-Tief bei 10,31 Euro. Seitdem konnte das Papier leicht zulegen - aktuell werden 10,70 Euro aufgerufen. Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktien der Commerzbank mit "Underperform" und einem Kursziel von 9,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. In den Aktienkurs sei mittlerweile zu viel Positives eingepreist, schrieb...

