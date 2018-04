Insgesamt wurden im vergangenen Jahr weltweit 852,10 Millionen Unzen aus dem Silber aus dem Boden geholt. Geringere Mengen schlugen hauptsächlich in Südamerika, Ozeanien und Europa zu Buche. Teilweise wurden sie durch höhere Produktionsraten in Nordamerika kompensiert. Nicht zuletzt belasten niedrigere Silbergehalte in alternden Minen. Eine Gesellschaft, die in naher Zukunft für Silbernachschub sorgen könnte, ist MAG Silver - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298243. ...

