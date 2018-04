FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer starken Eröffnung und einem Sprung über die 12.500er-Marke sind die DAX-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Der Juni-Kontrakt steigt um 42,5 auf 12.505 Punkte. "Es ist sehr stark, wie der DAX-Future gleich an der 12.400er-Unterstützung nach oben abgeprallt ist", sagt ein Händler. Dies habe die Wochenhochs der vergangenen Woche bestätigt und lasse weiter steigende Kurse erwarten. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.507 und das -tief bei 12.488 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 2.000 Kontrakte.

April 16, 2018 02:34 ET (06:34 GMT)

