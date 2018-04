(mit weiteren Details ergänzt) Zürich (awp) - Der Personalvermittler Adecco kauft in den USA zu. Er übernimmt die weltweit im Bereich digitaler Ausbildung und Karrieren-Transformation tätige Firma General Assembly (GA). Diese ist 2011 in den USA entstanden und betreibt 20 Ausbildungs-Campus in sechs Ländern. Adecco will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...