FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die deutschen Renten-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Die Erleichterung über die nur begrenzten Militärschläge in Syrien lässt die Sorgen vor einer USA-Russland-Konfrontation sinken. Entsprechend sind Anlagen in vermeintlich sichere Hafen nicht mehr gesucht. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 7 Ticks auf 159,23 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,27 Prozent und das -tief bei 159,20 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 11.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 131,11 Prozent.

April 16, 2018 02:36 ET (06:36 GMT)

