Die Stimmung an den Märkten ist derzeit eher gelöst. Sowohl der DAX als auch der Dow Jones verzeichneten in der vergangenen Woche deutliche Zugewinne. Und das obwohl sich in Syrien der Konflikt zwischen den USA und Russland zuspitzt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit einem Überblick über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Franziska Schimke außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.