Zürich - Ein Aufwärtstrend zeichnet sich ab, Schweizer Industrie-KMU sind deutlich zufriedener als noch vor einem Jahr. 60 Prozent und damit mehr als in jeder bisherigen Befragung seit 2011 sind mit ihrer Geschäftslage rundum zufrieden. Gleichzeitig ist der Anteil derer, die ihre Situation als (eher) schlecht bewerten, stark gesunken. Noch vor einem Jahr waren Industrieunternehmen das Schlusslicht, wenn es um die Zufriedenheit mit der eigenen Geschäftslage ging. 2018 sind branchenübergreifend nur Dienstleister (65 Prozent) noch zufriedener.

«Mittelständische Industrieunternehmen in der Schweiz haben schwierige Zeiten hinter sich. Dass die Unternehmen trotzdem optimistisch sind, ist ein Zeichen dafür, dass Industrieunternehmen gelernt haben, "gute Miene zum bösen Spiel" zu machen. Viele Firmen haben sich mit der schwierigen Situation abgefunden und gelernt, damit umzugehen. Dies zeigt auch die anhaltende und überdurchschnittliche Investitionsbereitschaft», so Christian Schibler, Partner und Sektorleiter Industrie bei EY in der Schweiz.

Neuer Optimismus trotz geringer Erwartungen

Der positive Trend spiegelt sich auch im Betriebsklima der KMU wider. Erstmals seit 2014 liegen Schweizer Industrieunternehmen über dem Durchschnitt der Gesamtwirtschaft und deutlich über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Bemerkenswert ist, dass dieser Anstieg im Industriesektor deutlich stärker ausfällt als beispielsweise in der Life-Sciences- oder Dienstleistungsbranche. Konkret beschreiben ganze 94 Prozent der Industrieunternehmen in der Schweiz ihren aktuellen Zustand als stabil. Das sind deutlich mehr als noch im Vorjahr (88 Prozent).

Andererseits rechnet nicht einmal jedes zweite Industrieunternehmen mit Umsatzwachstum. 46 Prozent der Industrieunternehmen in der Schweiz erwarten für 2018 höhere Umsätze als im vergangenen Jahr. Im Durchschnitt rechnen die Unternehmen mit einem Umsatzplus von 1,6 Prozent, was immerhin knapp über dem Durchschnitt in der Gesamtwirtschaft liegt (1,5 Prozent).

Rohstoffpreise und Währungsstärke drücken die Gemüter

Nebst dem starken Schweizer Franken trüben vor allem die Rohstoffpreise die Gemüter der Schweizer Industrie-KMU zunehmend. Über die Hälfte der befragten Industriebetriebe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...