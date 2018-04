In einem Interview im Kurier beantwortet Fabasoft-Gründer Helmut Fallmann mitunter auch Fragen zum strategischen Fokus und meint: "2017 war das beste Wirtschaftsjahr der Unternehmensgeschichte, wir hatten ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum. Während wir mit Fabasoft einen Fokus in der EU haben, ist unsere Tochter Mindbreeze global tätig. Wir haben kürzlich in Chicago die Mindbreeze USA gegründet und sind sehr erfolgreich auf dem US-Markt, es gibt derzeit das größte Wachstum dort. Wir schauen uns auch immer wieder Übernahmeziele an, etwa im Bereich künstliche Intelligenz".

