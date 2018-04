Sehr geehrte Freunde und Geschäftspartner, die Rohstoffmärkte stehen aus zahlreichen Gründen vor Ihrem nächsten Aufwärtszyklus: Klassische Aktienmärkte werden volatiler und somit unkalkulierbarer Rentenmärkte bleiben aufgrund des Zinsanstiegsszenarios unattraktiv Potenziell steigende Inflation unterstützt Rohstoffpreise Jahrelange Underperformance der Rohstoffmärkte Abnahme der Förderkapazitäten (zu geringe Investments in neue Projekte in der Vergangenheit) Extrem steigende Nachfrage nach "neuen" Rohstoffen wie Lithium und Kobalt (und Kupfer-Renaissance) durch den Einzug der Elektromobilität Vor diesem Hintergrund wollen und müssen zahlreiche vor allem institutionelle Anleger ihr Exposure in diesem Sektor...

