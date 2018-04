Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie schafft neuen Beschäftigungsrekord

Die deutsche Industrie hat angesichts gut laufender Geschäfte einen neuen Beschäftigungsrekord aufgestellt. Die Zahl der Mitarbeiter in den Betrieben des verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten betrug Ende Februar 2018 knapp 5,6 Millionen. "Damit erreichte das verarbeitende Gewerbe einen neuen Höchststand seit Beginn der Zeitreihe im Januar 2005", teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Im Vergleich mit dem Februar des Vorjahres waren das rund 147.000 Beschäftigte oder 2,7 Prozent mehr.

Altmaier verlangt von Autoindustrie deutschen Tesla

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat von der deutschen Autoindustrie den Bau eines erschwinglichen Elektro-Autos gefordert, das es mit der Konkurrenz von Tesla aus den USA aufnehmen kann. In einem Interview mit der Bild-Zeitung antwortete er auf die Frage, nach seinen konkreten Forderungen an die Konzerne: "Bringt ein Modell auf den Markt, das mindestens die Reichweite eines Tesla hat und gleichzeitig weniger kostet."

Deutsche Bank muss Krisenszenario durchrechnen - Zeitung

Die Deutsche Bank muss offenbar auf Anordnung der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) in einer Simulation durchrechnen, was die Abwicklung des eigenen Investmentbankings kosten würde. Laut Süddeutscher Zeitung laufen die Berechnungen seit einigen Monaten. Es sei das erste Mal, dass die Aufsichtsbehörde diese Maßnahme für eine Großbank beschlossen habe. Später sollen weitere Geldhäuser folgen.

Bund und Kommunen wollen Tarifgespräche am Montag fortsetzen

Im Tarifstreit von Bund und Kommunen sind die Verhandlungen der dritten Tarifrunde auf Montag vertagt worden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach als Verhandlungsführer des Bundes nach Gesprächen in Potsdam von einer ersten Annäherung in Einzelfragen. In der Nacht sollten Arbeitsgruppen Vorschläge erarbeiten, auf deren Grundlage die Spitzengespräche dann fortgesetzt werden.

Zweidrittelmehrheit für Orban in ungarischem Parlament steht fest

Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orban kann weiter mit einer Zweidrittelmehrheit regieren. Das Endergebnis der Parlamentswahl vor einer Woche wurde somit veröffentlicht. Demnach kommt Orbans Fidesz-Partei zusammen mit dem christdemokratischen Koalitionspartner auf 133 der 199 Abgeordnetenmandate. Das gibt dem umstrittenen Regierungschef freie Hand für Verfassungsänderungen.

Macron kündigt Verhandlungen mit Russland und Iran zu Syrien an

Nach den Raketenangriffen der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf Syrien hat der französische Präsident Emmanuel Macron neue Anstrengungen für eine diplomatische Lösung des Konflikts angekündigt. Frankreich werde "mit allen sprechen" - insbesondere mit Russland und dem Iran, den Unterstützern des syrischen Machthabers Baschar al-Assad, sagte Macron im französischen Fernsehen. In Luxemburg wollen am Montag die EU-Außenminister über das weitere Vorgehen beraten.

Macron verteidigt seine Reforminitiativen

Knapp ein Jahr nach seiner Wahl zum Präsidenten hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron die von ihm angestoßenen Reformen verteidigt. "Ich höre all diese Wut", sagte Macron in einem zweistündigen Live-Interview im Fernsehsender BFM mit Blick auf Kritik an seinen Reformen. Am Tag seiner Wahl am 7. Mai 2017 habe er versprochen, dass Land zu einen. Dies könne aber "nicht über Nacht geschehen".

Weißes Haus hält an baldigem Truppenabzug aus Syrien fest

US-Präsident Donald Trump hält an seinem geplanten Truppenabzug aus Syrien fest. Die US-Mission in Syrien habe sich "nicht geändert", Trump wolle, dass die US-Truppen "so schnell wie möglich nach Hause zurückkehren", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders. Die USA seien entschlossen, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) "komplett zu zerstören" und die Bedingungen zu schaffen, die eine Rückkehr der Miliz verhinderten, sagte Sanders.

USA kündigen neue Sanktionen gegen Russland an

Die USA haben neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Die Strafmaßnahmen sollen russische Unternehmen treffen, die mit der syrischen Regierung Geschäfte machen, sagte die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, im Fernsehsender CBS. Das Finanzministerium in Washington werde die Sanktionen am Montag verkünden und damit auf den neuerlichen Einsatz von Chemiewaffen in Syrien reagieren, sagte Haley weiter. Ex-FBI-Chef: Trump ist moralisch ungeeignet für Präsidentenamt

Ex-FBI-Chef James Comey hält US-Präsident Donald Trump für "moralisch ungeeignet", das Präsidentenamt auszuüben. "Ich glaube nicht an diese Geschichten, wonach er mental inkompetent oder in einer frühen Phase der Demenz ist", sage Comey in einem Interview mit dem US-Sender ABC. "Ich denke nicht, dass er aus medizinischer Sicht ungeeignet ist, ich denke, dass er moralisch ungeeignet ist, Präsident zu sein", sagte Comey laut einer Mitschrift des ABC-Interviews.

