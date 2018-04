Die Volatilität an den Börsen ist derzeit hoch. Die TSI USA Strategie beweist seine Stärke und das Depot konnte seit der letzten Ausgabe sogar leicht zulegen. Um die Dynamik hoch zuhalten wird in das Depot eine neue Aktie gekauft. Der Konzern ist einem starken Trendmarkt angesiedelt und überzeugt durch hohe Wachstumsraten. Auch charttechnisch macht diese Aktie einen hervorragenden Eindruck - nach einer Konsolidierung steht ein Ausbruch auf ein neues Hoch unmittelbar bevor. In der aktuellen Ausgabe erfahren Sie außerdem den aktuellen Stand des Technik- und Fundamentalbarometers.

