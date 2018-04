Frankreich will bei Außenministertreffen Syrien-Initiative vorstellenParis - Zwei Tage nach den Luftangriffen auf Ziele in Syrien will Frankreich an diesem Montag bei einem EU-Außenministertreffen eine neue Initiative zur Entschärfung des Konfliktes vorstellen. Ziel ist nach Angaben von Diplomaten die Annahme einer umfassenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...