Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 16.04.2018

Kursziel: 9,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 17.02.2017: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG

(ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 8,70 auf EUR

9,40.

Zusammenfassung:

Die endgültigen Zahlen der SFC Energy AG entsprachen den vorläufigen. Das

Unternehmen verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum (+23%) und verbesserte

das Ergebnis deutlich (EBIT 2017: EUR-0,9 Mio. gegenüber 2016: EUR-4,9 Mio.).

SFC erwirtschaftete einen geringen positiven freien Cashflow von EUR0,4 Mio.

Für das Jahr 2018 erwartet das Management einen Umsatz von EUR60 bis 64 Mio.

und ein deutlich verbessertes EBIT. Basierend auf leicht überarbeiteten

Prognosen erhöhen wir das Kursziel auf EUR9,40 (bisher: EUR8,70). Das Rating

bleibt Hinzufügen.

First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy

AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

ADD rating and increased the price target from EUR 8.70 to EUR 9.40.

Abstract:

SFC Energy AG's final figures matched the preliminary numbers. The company

reported strong revenue growth (+23%) and significantly improved earnings

(EBIT 2017: EUR-0.9m versus 2016: EUR-4.9m). SFC generated a small positive

free cash flow of EUR0.4m. For 2018, management is guiding towards sales of

EUR60-64m and significantly improved EBIT. Based on slightly revised

forecasts we raise the price target to EUR9.40 (previously: EUR8.70). The

rating remains Add.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16327.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE0007568578

AXC0062 2018-04-16/09:41