Der promovierte Sportwissenschaftler Vitali Klitschko ist ein Nationalheld - auch als Bürgermeister der Hauptstadt Kiew. Die Menschen vertrauen ihm.

Er überragte sie alle. Selbst die vielen Flaggen der Ukraine und der Europäischen Union ließen ihn in der Menge nicht untergehen, als er Ende 2013 auf dem Maidan, dem Platz der Unabhängigkeit, im Zentrum Kiews auftauchte: Vitali Klitschko. Boxweltmeister und damals prominentester Oppositionsführer des Landes.

Der Zwei-Meter-Mann mit dem kantigen Gesicht und den überlangen Armen, mit denen er jahrelang seine Gegner auf die Matte streckte, ist seit den turbulenten Tagen in der Ukraine der Bürgermeister der Hauptstadt Kiew. Er wurde gewählt, weil er früh Stellung gegen den damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch bezog. Jener Präsident, der für eine Mehrheit der 45 Millionen Ukrainer für Vetternwirtschaft und Korruption stand. Mehr als eine Million Menschen gingen damals auf die Straßen Kiews, demonstrierten gegen ihren Präsidenten und für die Annäherung an Europa. Vor allem aber für ein Ende ihrer korrupten Herrscher.

Sie zwangen Janukowitsch in die Flucht nach Russland. Und Klitschko wurde als eines der Sprachrohre der Opposition zu einem Hoffnungsträger der Maidan-Demonstranten. Der Box-Champion wird bis heute von der Mehrheit der Ukrainer verehrt. Auch, weil er von Anfang an klar gemacht hat, wie er sich die Ukraine vorstellt: "Wir sehen uns als Teil der europäischen Familie", erklärte er immer wieder. "Wir wollen demokratische Reformen und eine neue politische Klasse." Das ist bislang nicht gelungen. Immer wieder werden in der Ukraine neue Fälle ...

