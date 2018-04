Weltpolitik an der Börse: Die Nervosität steigt. DAX oder Dow im Vorzug, Anouch Wilhelms von der Commerzbank? Weltpolitik an der Börse, Handelskonflikte, Schlagabtausch und sich hochschaukelnde Rhetorik... Die Aktienmärkte gingen 2018 aus verschiedenen Gründen - mehrmals auf Tauchstation. Was tun in einer ruppigen Marktlage? Was kaufen Anleger im Moment? Fragen zur Invest Stuttgart von Antje Erhard an Anouch Wilhelms von der Commerzbank.