In einer offiziellen Stellungnahme kündigte Volkswagen diese Woche an, die Führungsstruktur im Konzern verändern zu wollen. Als Nachfolger von Vorstandschef Müller wird bereits Markenchef Diess gehandelt. Die Meldung gab der VW-Aktie in dieser Woche kräftigen Aufwind ...

