Rocket Internet will ihren Aktienkurs mit einem bis zu 370 Mo. Euro schweren Rückkaufprogramm aufpäppeln. Bis zum 2. Mai könnten bis zu 15,47 Mio. Anteilsscheine (9,37 % des Grundkapitals) für 24,00 Euro je Papier angedient werden. Der philippinische Telekomkonzern PLDT hat sich verpflichtet, die Offerte für mindestens zwei Drittel seiner Beteiligung anzunehmen. Derzeit hält PLDT rund 6,1 % an Rocket Internet. Der größte Aktionär - die Global Founders GmbH - wird sich wohl nicht beteiligen. Der Anteil des Investmentvehikels von Rocket-Internet-Gründer und -Chef Oliver Samwer und seiner Brüder von derzeit 37,1 % ändert sich damit nicht.



Das Aktienrückkaufangebot soll am Dienstag starten. Dafür wird ein im Sommer eingeläutetes Rückkaufprogramm eigener Aktien vorzeitig beendet. Das Programm wurde nur zu einem Fünftel ausgeschöpft. Laut Rocket wurden bis Montag 1,04 Mio. Aktien zurückerworben und damit 0,63 % des Grundkapitals.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info