CSA Summit 2018 Frankfurt

Diennea, ein Unternehmen, das sich seit 20 Jahren auf digitale Direktvermarktungstechnologien spezialisiert hat, führt EmailSuccessein, eine hochleistungsfähige On-Premise-MTA-Server-Lösung, die den Versand enormer Mengen von E-Mails vereinfacht und die Zustellbarkeit für Unternehmen gewährleistet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180416005082/de/

(Photo: EmailSuccess)

Nach Einführung der Lösung auf derMailcon Konferenz im Januar in Las Vegas wird das Unternehmen den CSA Summit 2018sponsern. Hierbei handelt es sich um das bedeutende Event der Certified Senders Alliance, das sich der Vermarktung von E-Mails und dem zugehörigen Geschäft widmet und von Mittwoch (18. April) bis Freitag (20. April) im DE-Cix Meeting Center Aircraft Dreieich in Frankfurt stattfinden wird. Die diesjährige Ausgabe wird sich auf neue Faktoren konzentrieren, um E-Mail-Strategien verbessern zu können: nicht nur die technischen Aspekte, sondern auch der Einfluss der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und von Geschäftstrends sollen erörtert werden.

Dank seiner 20-jährigen Erfahrung mit E-Mail-Zustellmöglichkeiten ist Diennea in der Lage, den Unternehmen die vollständige Technik-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, um Multichannel-Kampagnen erstellen, verwalten und verbreiten zu können. Im Rahmen des Kampagnen-Management-Ökosystems ist EmailSuccess der Treiber des Gesamtablaufs, da es einen der entscheidendsten Aspekte für ein Unternehmen, dasInbox Placement, d.h. die Fähigkeit, Nachrichten in den Posteingangsordner des Empfängers zu übermitteln, gewährleistet. Die größten Internetdienstanbieter werden immer strenger und wählerischer, um die Empfänger besser schützen zu können. Daher ist es nun wichtiger als jemals zuvor, bewährte Praktiken für die Listenbildung und die Erstellung von Kampagnen mit zuverlässigen und flexiblen Tools zu verbinden, sodass die größtmöglichen E-Mail-Zustellungsraten gewährleistet werden können.

"EmailSuccess wurde unter der Maßgabe entwickelt, eine intelligente und skalierbare Server-Lösung bereitstellen zu können, die in der Lage ist, die vollständige Kontrolle der Konfiguration jedes einzelnen Parameters zu garantieren. Mithilfe von EmailSuccess können individuelle Sendevorschriften für jeden einzelnen Internetdienstanbieter und separate IP-Adresspools definiert werden. Darüber hinaus können die modernsten Authentifizierungstechnologien wie beispielsweise SPF, DKIM und DMARC implementiert und unterstützt werden" , erklärte Fabien Brouillaud, Chief Product Officer bei EmailSuccess

EmailSuccess kann schnell und bequem installiert und in bereits vorhandene Systeme integriert werden. Dank seiner Selbstoptimierungstechnologie reduziert EmailSuccess die Notwendigkeit, technische Aspekte auf niedrigem Niveau zu behandeln auf ein Minimum. In der Tat ist das System in der Lage, die Zustellbarkeitsparameter auf Basis der Reaktionen von Internetdienstanbietern zu optimieren.

Weitere Informationen erhalten Sie bei einem persönlichen Treffen im Rahmen des folgenden Events: https://www.emailsuccess.com/csa-summit/?utm_source=business-wire&utm_medium=web&utm_campaign=csa-summit

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180416005082/de/

Contacts:

EmailSuccess

Claudia Temeroli

info@emailsuccess.com