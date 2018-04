Das Unternehmen errichtet im Wilson Corporate Park eine Hochleistungsanlage zur Fertigung von Polyfoil-Tuben mit hoher Barriere. Neopac US wurde im Jahr 2011 in Delaware gegründet und ist eine reine Tochtergesellschaft von Hoffmann Neopac in der Schweiz. Neopac US produziert Tuben mit hoher Barriere für pharmazeutische und kosmetische Erzeugnisse.

Neubau mit Option auf Erweiterung

Im Zuge dieses Projekts will Neopac ein Werk mit einem Reinraum und einer Hochgeschwindigkeits-Tubenlinie für Polyfoil-Tuben mit kleinem Durchmesser und bis zu 8 ml Fassungsvermögen errichten. Die jährliche Gesamtkapazität dieser Linie soll 80 Mio. Tuben betragen. Das Werk bietet Platz für Erweiterungen auf bis zu vier Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien ...

