Die Schaeffler-Familie wird vorerst nicht einen Teil ihrer Anteilscheine in Vorzugsaktien umwandeln. Einige Aktionäre wehrten sich gegen die Pläne.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler legt seine Pläne für mehr finanzielle Flexibilität durch die Wandlung von Stammaktien in an der Börse handelbare Papiere vorerst auf Eis. Die Abstimmung der Stammaktionäre bei der Hauptversammlung an diesem Freitag (20. April) sei von der Tagesordnung gestrichen worden, teilte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...