Richtig schlau ist man aus dem Mann selten geworden. Mal wollte er aufhören, dann wieder nicht, mal sah er seinen Sohn Peter als seinen Nachfolger, kurz darauf glaubte er nicht, dass dessen Begabung für die Leitung eines Weltkonzerns ausreichen würde. Mal hatte er Ärger mit der Steuer, mal schenkte er Millionen für wohltätige Zwecke. Es passte vieles nicht zusammen, aber so ist es mit den Möbeln ja auch: Mal fehlt hier ein Teilchen, mal ist dort eine Schraube über.

Der Ende Januar dieses Jahres im Alter von 91 Jahren verstorbene Gründer des schwedischen Möbelkonzerns Ikea hat Zeit seines Lebens nichts dem Zufall überlassen. Bereits zu Lebzeiten sorgte er dafür, dass der Konzern auch ohne ihn auf der Erfolgsspur bleibt. Das größte Möbelhaus der Welt wird mittlerweile von Jesper Brodin geführt. Kamprad drei Söhne halten im Hintergrund die Fäden zusammen.

Kamprad war ein echter Selfmade-Man, ein liebenswürdiger Autodidakt, der sein Talent zum Handel und zum Handeln schon früh entdeckte. Mit sieben, so erzählt man sich in seinem südschwedischen Heimatort Agunnaryd, mit sieben sei der Ingvar schon von Hof zu Hof gezogen und habe Streichhölzer, Papierwaren und Saatgut verkauft. Mit so großem Erfolg, dass er noch während der Kaufmanns-Ausbildung sein Unternehmen Ikea gründete.

