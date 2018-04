Hagen (ots) -



Mit ihrem futuristisch anmutenden neuen Videoclip zur zweiten Single "Dream Within A Dream" von ihrem in Kürze erscheinendem Progressive Metal Comeback Album "Mirror Of Creation III - Project Ikaros" schalten TOMORROW'S EVE einen Gang hoch. Der brandneue Clip ist die perfekte Verschmelzung aus Musik- und Lyric-Video zu einer außergewöhnlichen Einheit und transportiert dabei die tiefgründigen, nachdenklichen Lyrics, die als lyrisches Gedankengerüst die Werke Edgar Allen Poes klar erkennen lassen, in einer an 'Minority Report' oder 'I, Robot' erinnernden modernen Sci-Fi-Optik. Mit dieser speziellen Mischung gelingt es der Band, bestehend aus Sänger Martin LeMar (Mekong Delta, Lalu, Nachtgeschrei), den beiden TOMORROW'S EVE Gründungsmitgliedern Gitarrist Rainer Grund und Keyboarder Oliver Schwickert sowie Bass-Legende Mike LePond (Symphony X, Ross The Boss) wie auch Schlagzeuger John Macaluso (Yngwie Malmsteen, Labyrinth, Ark, TNT), sich endgültig in die nächste distinktive Dimension ihres Schaffens zu katapultieren. Very Metal Art Videokünstler Andy Pilkington (u.a. Orden Ogan, Threshold, Gus G), der bereits für das grandiose stakkatoartige Lyric-Video zu "Bread And Circuses" verantwortlich ist, hat sich mit der Bildsprache des neuen Meisterwerks "Dream Within A Dream" erneut selbst übertroffen und trägt mit seiner visuell herausstechenden Art und Weise wesentlich zur Gesamtwirkung des Konzeptalbums bei: https://youtu.be/sl7amk-iWz4



