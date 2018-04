Zürich - Gut jeder zweite Schweizer findet seine Immobilie innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Suche. Allerdings zeigen sich hierbei grosse regionale Unterschiede. Zu diesem Ergebnis kommt die diesjährige Wohntraumstudie [1] des Hypothekenspezialisten MoneyPark und des Maklernetzwerks alaCasa.ch.

Anlässlich der aktuellen Wohntraumstudie haben MoneyPark und alaCasa.ch Schweizer Haushalte nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen bezüglich ihrer Wohnsituation befragt. Der grosse Wohntraum der Schweizer ist das freistehende Einfamilienhaus am Stadtrand, am besten mit eigenem Garten und schöner Aussicht. Für diesen Traum wird bereits in jungem Alter monatlich Geld zur Seite gelegt, nicht selten sogar bis zu tausend Franken.

Doch die persönliche Traumimmobilie muss erst einmal gefunden werden. Auch wenn ein Grossteil der Immobiliensuchenden relativ schnell ein geeignetes Zuhause findet, zeigen sich doch grosse regionale Unterschiede.

Nordwestschweizer finden die Traumimmobilie am schnellsten

Während die Nordwestschweizer die schnellsten Immobilienjäger sind, scheint es in der Zentralschweiz weitaus schwieriger zu sein, das passende Eigenheim zu ...

