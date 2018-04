Zürich - Die Aktienmärkte schlossen in der letzten Woche mehrheitlich im Plus. Der S&P500 gewann 2% und entfernte sich damit wieder von der 200-Tages-Linie. Der Nasdaq stieg 2.8%.

In Europa stieg der Stoxx 600 1.2% und der Dax schaffte ein Wochengewinn von 1.6%. Gesucht waren vor allem die Aktien von VW (+7.4%) und Bayer (+5.4%), nachdem diese von den USA die Bewilligung für die Monsanto-Übernahme erhalten haben. Der SMI entwickelte sich mit einem Plus von 1% unterdurchschnittlich. Swatch und Richemont profitierten von den guten Louis Vuitton Zahlen und verteuerten sich um 7.1% bzw. 5.5%.

Bei den Währungen wurde der Euro im Wochenvergleich leicht stärker. Dies war auch gegenüber dem Franken der Fall, der jeden Tag an Wert verlor. Mit 1.186 erreichte der EUR/CHF damit den höchsten Wert seit dem Fall der Kursobergrenze im Januar 2015. Angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen ist die Bewegung des CHF in der letzten Woche ungewöhnlich.

Die Zinsen zogen in den USA am langen Ende auf 2.83% an und auch in Deutschland zeichnet sich ein leichter Zinsanstieg ab. In der Schweiz pendeln die zehnjährigen Zinsen immer noch um den Nullpunkt herum.

Ölpreis klettert weiter

Der Ölpreis klettert ...

