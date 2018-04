Die Aktionäre des italienischen Modekonzerns Moncler S.p.A. (ISIN: IT0004965148) treffen sich am Montag zur jährlichen Aktionärsversammlung in Mailand. Moncler will seine Dividende um knapp 56 Prozent von 0,18 Euro auf 0,28 Euro je Anteilsschein erhöhen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 33,90 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,83 Prozent. Ex-Dividenden Tag ist der 21. Mai 2018. Auszahltag der Dividende ist ...

