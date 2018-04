Liebe Leser,

die Netflix-Aktie gehörte in diesem Jahr innerhalb des Technologie-Sektors zu den stabilsten Werten. Sie gewann seit Beginn des Jahres ca. 60 %. Aktuell notiert sie nahe des im Monat März erreichten Allzeithochs, allerdings im kurzfristigen Korrekturmodus. In der vergangenen Woche testete sie die kurzfristige Korrekturtrendlinie an. Kurse oberhalb von 320 US-Dollar je Aktie könnten auf das Ende des Korrekturtrends hindeuten. Am heutigen Montag wird Netflix die Ergebnisse per ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...