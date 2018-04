Es war ein ungewohntes Bild. Am Freitag hat die Aktie von General Electric deutlich zugelegt. Der Industriekonzern will seinen Umbau weiter vorantreiben, zudem wurden die Folgen der neuen Bilanzierungsmethoden bekannt gegeben. Am Markt kommt das gut an, die Zahlen am Freitag müssen nun dafür sorgen, dass die Stimmung gut bleibt.

