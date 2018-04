Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Abgaben in den ersten Handelstag der Woche gestartet. Die Mehrheit der Titel tendiert kurz nach Handelsbeginn zwar positiv, der Dividenden-Abgang bei Nestlé zieht aber den Leitindex SMI ins Minus. Grundsätzlich ist die Stimmung von einer gewissen Erleichterung gekennzeichnet. So war an den Finanzmärkten mit einem grösseren militärischen Angriff gegen Syrien als Antwort auf einen vermeintlichen Giftgaseinsatz in dem Land gerechnet worden. Doch nun hatte US-Präsident Donald Trump kurz nach dem Raketenangriff mitgeteilt, dass die "Mission vollendet" sei. Die Gefahr einer Eskalation der Lage im Nahen Osten wird daher als gering eingeschätzt.

Von Konjunkturseite her könnten am Berichtstag vor allem Daten aus den USA für Impulse sorgen. So folgen dort Zahlen zum Detailhandel, zu den Lagerbeständen oder auch der sogenannte Empire State Index, der die Geschäftstätigkeit des produzierenden Gewerbes im Bundesstaat New York misst. Hierzulande richten sich die Blicke diese Woche langsam wieder auf die beginnende Berichtssaison. So stehen am Donnerstag mit Nestlé und Novartis die Quartalsabschlüsse von zwei der drei SMI-Schwergewichte auf dem Programm.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,13 Prozent tiefer bei 8'764,73 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt hingegen ...

