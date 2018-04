Die Wirecard-Aktie erhält derzeit Rückenwind durch starke Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017. So legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 45% auf 1,5 Milliarden Euro zu. Und beim Gewinn wurde ein sattes Plus von 47% (260 Millionen Euro) verzeichnet. Für 2018 passte Wirecard die Gewinnprognose nach oben an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda)...

Den vollständigen Artikel lesen ...