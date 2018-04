Zwar sind derzeit auch Nebenwerte-Investoren nervös, doch sie ruhen auf einem großen Polster. Und der Langzeit-Sieger unter den Indizes ist nicht der Dow Jones, sondern ... Marcus Landau von der DZ Bank zu den Top-Nebenwerten im Gespräch mit Antje Erhard. MDAX und SDAX schlagen DAX und sogar Dow in der längerfristigen Betrachtung. So weit so bekannt. Doch woher/warum diese Performance? Und, Marcus Landau von der DZ Bank, welcher kleine Index aus Deutschland ist denn noch viel besser als der große US-Standardwerteindex? And the winner is...