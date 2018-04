Der DAX geht gern mal 300 Punkte runter - an nur einem Tag! Der Dow sogar 700. Börsenbeben - gleich mehrfach 2018. Donald Trump gab es- Donald Trump nahm es. War es das mit der Korrektur? Wohin streben die großen Indizes? Wo sind die Chancen am größten? Fragen an Jörg Scherer von der HSBC? Donald Trump gab es - Donald Trump nahm es - sehen wir eine Beruhigung der Märkte? Hat Europa bessere Chancen als der US-Markt? Was ist eigentlich Ihr Favoriten-Chart, Jörg Scherer? Fragen von Antje Erhard