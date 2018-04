Die Bilanz von Easyfairs-Messeleiter Marcus Happig fällt positiv aus. "Die vor einem Jahr angekündeten inhaltlichen Neuerungen in den Bereichen Verpackungsdesign und Brandmanagement konnten wir erfolgreich umsetzen. Die strategische Partnerschaft mit den Pentawards ermöglichte uns eine inspirierend schöne Ausstellung der globalen Verpackungsdesign Branche. Und mit der neuen Fachtagung Verpackungsmarketing und Brandmanagement ist der Versuch in Zusammenarbeit mit der Designerfactory Schaffner & Conzelmann gelungen, Marketeers anzusprechen."

Swiss Packaging Award 2018

Der Swiss Packaging Award steht für Kreativität und Innovation in der Verpackungsbranche. Er wird jährlich vom Schweizerischen Verpackungsinstitut SVI verliehen und ist der Preis für die besten Verpackungen in der Schweiz. Die Gewinner können sich gleich doppelt freuen, denn der Preis berechtigt zur Teilnahme am World Star Packaging Award, dem internationalen Wettbewerb um die besten Verpackungen der Welt. Mit grosser Freude konnte Stefan Jüde, Jurypräsident, verkünden, dass die Victorinox Swiss Army Fragrances AG nach dem Swiss Packaging Award 2016 auch World Star Winner geworden ist. Eine grosse Motivation für alle Nominierten in diesem Jahr. Das Interesse war denn auch groß. 43 Anmeldungen von 35 Unternehmen, davon 18 Nominierungen. 16 Jurymitglieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...