Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Es wird wieder spannend! Im großen Finale der Natchez-Trilogie zieht der Bestseller-Autor Greg Iles alle Register. In die "Sünden von Natchez" nimmt Penn Cage den Kampf gegen die rassistische Organisation der Doppeladler auf, die seit den 60er Jahren sein kleines Südstaaten-Städtchen terrorisiert. Dabei bringt er nicht nur sich, sondern auch seine Familie und alles, was ihm lieb ist, in Gefahr. Helke Michael mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.



Sprecherin: Das Leben von Penn Cage, dem Bürgermeister von Natchez, liegt in Trümmern. Seine geliebte Frau ist tot - ermordet von den rassistischen, weißen Mitgliedern der Doppeladler. Und nun steht auch noch sein Vater, der Arzt Tom Cage, vor Gericht:



O-Ton 1 (Die Sünden von Natchez, 17 Sek.): In einem Fall, der in der ganzen Nation Aufmerksamkeit erregt, wird Dr. Cage beschuldigt, seine fünfundsechzigjährige ehemalige Krankenschwester aufgrund eines Selbstmordpakts ermordet zu haben: Er sollte der unheilbar kranken Frau, die achtunddreißig Jahre zuvor seine Krankenschwester gewesen war, Sterbehilfe leisten.



Sprecherin: Möglicherweise steckt aber doch mehr hinter dem Tod seiner ehemaligen Angestellten und Geliebten. Denn die Umstände sind äußerst mysteriös. Es könnte gut sein, dass die Doppeladler die Finger im Spiel haben. Immerhin war Schwester Turner schon lange vor ihnen auf der Flucht. Und auch Cage steht auf der Abschussliste von Banden-Chef Snake ganz oben.



O-Ton 2 (Die Sünden von Natchez, 27 Sek.): "Solange Snake Knox noch atmet und frei herumläuft, leben wir in Gefahr. Wir alle." "Warum, Dad?" "Ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund hat er Angst vor mir." Dad stößt einen krummen Finger in meine Richtung. "Aber dich hat er auch im Visier. Vergiss das nie! Du hast Forrest Knox umgebracht. Das weiß Snake. Und das bedeutet, dass Snake alle und jeden, der dir lieb ist, auf seiner Liste hat."



Sprecherin: Snake setzt wirklich alles daran, Penn und seinen Vater einzuschüchtern. So lässt er zum Beispiel eine junge schwarze Reporterin vergiften, als sie ihm mit ihrer Berichterstattung zu unbequem wird.



O-Ton 3 (Die Sünden von Natchez, 06 Sek.): "Wer würde dem Mädel so etwas antun? Die Doppeladler?" "Keisha hat sie in der Zeitung ziemlich unbarmherzig behandelt."



Sprecherin: Penn hat nur eine Wahl: Er muss Snake ausschalten. Dafür müsste er allerdings einen von den Doppeladlern dazu bringen, gegen den skrupellosen Bandenchef auszusagen. Eine schier unmögliche Aufgabe...



O-Ton 4 (Die Sünden von Natchez, 15 Sek.): "Mrs. Devine haben Sie eine Ahnung, wo Snake jetzt ist?" Sie schüttelt den Kopf. "Nein, Sir. Und den finden Sie so leicht auch nicht. Der überlebt alles. Die Leute haben eine Höllenangst vor ihm. Sie könnten wissen, dass er nebenan wohnt, und würden Ihnen doch nichts verraten."



Abmoderationsvorschlag:



Spannend und voller Atmosphäre: Das Meisterwerk "Die Sünden von Natchez" von Greg Iles gibt's ab sofort, packend vorgelesen von Uve Teschner, bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/tipp.



OTS: Audible GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56459.rss2



Pressekontakt: Audible GmbH Silvia Jonas Tel.: 030-310 191 132 Mail: silvia.jonas@audible.de