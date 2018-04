Die globale Marke für Bio-Seife und das soziale Modelabel People Berlin eröffnen eine temporäre Bildungs- und Verkaufsfläche, um das Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit zu schärfen



Berlin (ots/PRNewswire) - Dr. Bronner's, die globale Marke für Bio- und Fair-Trade-Seife und -Körperpflegeprodukte, deren europäischer Hauptsitz sich in Neuss befindet, wird am Donnerstag, dem 26. April 2018 die Eröffnung ihres ersten Geschäfts in Berlin in Partnerschaft mit dem gemeinnützigen Projekt People Berlin feiern. Das gemeinsame Ladenkonzept heißt Round Table und befindet sich in den Hackeschen Höfen in Berlin-Mitte. Es wird von Ende April bis September 2018 geöffnet sein und von People Berlin und Dr. Bronner's nicht nur als Ladengeschäft, sondern auch als Ort der Begegnung von Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft und als Plattform des Austausches betrieben.



Neben Mode und Kunstobjekten, die bei People Berlin in Zusammenarbeit von Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen, Designern und Kreativen im eigenen Atelier in Berlin entsteht, wird Dr. Bronner's seine gesamte europäische Produktlinie in dem Geschäft zum Verkauf anbieten und den Ort zudem nutzen, um Verbraucher zu Themen wie fairer Handel, konstruktiver Kapitalismus und regenerative Bio-Landwirtschaft zu informieren. Die Besucher werden ermutigt, Produkte auszuprobieren, Fragen zu stellen und sich bei regelmäßigen Veranstaltungen mit verschiedensten Themenschwerpunkten auszutauschen.



"Die Ungleichheit in der Welt ist heute größer denn je. Wir müssen würdige Chancen für obdachlose Jugendliche schaffen, um eine bessere Lebensqualität zu erreichen", sagt Michael Bronner, Präsident von Dr. Bronner's. "Das Mantra unseres Unternehmens lautet 'We Are All-One or None!' (Wir sind alle Eins oder Nichts!) und wir glauben, dass die Privilegierten unter uns eine grundlegende menschliche Verantwortung haben, den Unterprivilegierten zu helfen. Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit People Berlin einen Raum bereitzustellen, an dem diesem Bedürfnis entsprochen werden kann - durch Mitgefühl, Zusammenarbeit und Bildung."



Medien und Öffentlichkeit sind eingeladen, an der feierlichen Eröffnung von Dr. Bronner's und People Berlin am Donnerstag, dem 26. April, um 17:00 Uhr MEZ in Berlin teilzunehmen. Presse und Besucher werden die Möglichkeit haben, von den Vertretern von Dr. Bronner's sowie People Berlin und seiner Dachorganisation Karuna mehr über das Projekt zu erfahren. Ebenfalls dabei sein wird die ehemalige Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Brigitte Zypries.



WAS: Feierliche Eröffnung des gemeinsamem Landekonzepts im Rahmen eines Get-togethers bei Drinks und Snacks mit People Berlin und Dr. Bronner's



WER: Die Veranstaltung wird neben führenden Mitarbeitern von Dr. Bronner's und Teilnehmern, sowie Designern von People Berlin feierlich eröffnet von:



o Brigitte Zypries, ehemalige Bundesministerin für Wirtschaft und Energie o Jörg Richert, Geschäftsleiter von KARUNA e.V. o Michael Bronner, Präsident von Dr. Bronner's o Axel Rungweber, Geschäftsführer von Dr. Bronner's Europa



WANN: Donnerstag, 26. April 2018. Die Eröffnung des Round Table beginnt um 17:00 Uhr MEZ.



*Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; daher wird um eine Teilnahmebestätigung aller interessierten Medienvertreter gebeten. Bitte senden Sie bis zum 25. April 2018 eine E-Mail an presse@drbronner.de.



WO: Hackesche Höfe/Hof 7 · Rosenthaler Straße 40-41 · 10178 Berlin



"Dr. Bronner's ist ein global führender Anbieter von ethisch unbedenklichen, tierversuchsfreien Bio- und Fair-Trade-Produkten. Als europäische Außenstelle dieser visionären Markenikone ist es unser Ziel, die Mission und Produkte von Dr. Bronner's in ganz Deutschland und Europa zu verbreiten", sagt Axel Rungweber, Geschäftsführer von Dr. Bronner's Europa. "Wir sind von dem authentischen und gemeinschaftlich orientierten Ansatz von People Berlin begeistert und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Organisation. Wir hoffen, gemeinsam einen positiven Einfluss ausüben zu können und das Bewusstsein für ihre Arbeit zu schärfen sowie in Berlin und darüber hinaus Nutzen aus der Synergie zwischen unserem Unternehmen und der Organisation zu ziehen."



People Berlin ist ein Projekt von Karuna e.V., das Jugendliche in Not unterstützt. Gefährdeten Kindern und Jugendlichen, die mit einem Mangel an Chancen, Obdachlosigkeit, Sucht oder psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben, wird die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit Mode und Kunst gegeben. Die Welt der Mode ist das ideale Medium, um die Visionen und Gedanken junger Menschen zu transportieren und eine Wahrnehmung für sie innerhalb der Gesellschaft zu schaffen. Die Organisation bietet Raum und Gelegenheit für den kreativen Austausch mittels Workshops, in denen die Jugendlichen konzeptuelles Arbeiten erlernen, ihre Fähigkeiten ausbauen und ihre Selbstwahrnehmung schärfen können. Zusammen mit Designern und Kreativen arbeiten die Jugendlichen an Kollektionen, die für sie relevante aktuelle Thematiken behandeln und sowohl Kleidung als auch Objekte umfassen, um ihren Ideen eine Stimme zu geben. Diese kreative Arbeit hilft, Perspektivlosigkeit zu überwinden und eigene Stärken sowie den eigenen Selbstwert zu entdecken. People Berlin steht für das, was den kollaborativen Prozess ausmacht: die Menschen, die ein Teil von ihm sind. Weitere Informationen über People Berlin sind verfügbar auf: http://www.peopledesign.de



Dr. Bronner's ist ein Familienunternehmen, das sich verpflichtet, die Vision ihres Gründers Emanuel Bronner aufrechtzuerhalten, indem sie soziale und umweltverträgliche Produkte von höchster Qualität herstellen und dabei die Gewinne verwenden, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dr. Bronner's Bekenntnis zu sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit und fortschrittlichen Geschäftspraktiken ist Teil der Unternehmensmission, die Prinzipien, die auf den berühmten Seifenetiketten aufgedruckt sind, vom Gründer Emanuel Bronner umzusetzen. Die Firma stellt die meistverkaufte Naturseife der Welt her und ist eine weltweit bekannte Marke. Basierend auf den Geschäftszahlen von 2017, wurde über das gesamte Jahr im Schnitt alle 2,2 Sekunden eine Flasche der Seife von Dr. Bronner's verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.drbronner.de und www.drbronner.com



OTS: Dr. Bronner's newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130281 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130281.rss2



Pressekontakt: Laura Hahlbrock +49 (0) 2137 937 9103 E-Mail: presse@drbronner.de