Wien/Linz (ots) - Gutau. Am Sonntag, dem 6. Mai, ist es wieder soweit. Bereits zum 18. Mal steht an diesem Tag der Blaudruck und alles was dazu gehört im Mittelpunkt der kleinen Mühlviertler Marktgemeinde.



Für den Blaudruck interessiert sich nicht nur die UNESCO, welche die kostbaren Textilien auf die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit setzen möchte. Der Färbermarkt zieht jedes Jahr tausende Besucher aus Oberösterreich, und den angrenzenden Nachbarländern wie ein Magnet an.



Der Färbermarkt, der zu den schönsten Handwerksmärkten Österreichs zählt, ist inzwischen zu einem Tourismusschwerpunkt unseres Bundeslandes geworden.



Mit dem Motto ?ein Tag zum Blaumachen? will die Färbergemeinde zum Färbermarkt einladen und dabei sollen die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten der Gastwirte und Biobauern verwöhnt werden.



Mit einem umfangreichen Rundum-Programm von Platzkonzert, Wirtshausmusik, Volkstanz bis zu Kirchenführungen, Turmbesteigungen und Kinderprogramm bieten die Veranstalter für jedes Alter etwas zur Unterhaltung an.



In der Zeugfärberei kann man "Das blaue Wunder erleben" und beim Färben mit Indigo zusehen, im Färbermuseum wird so manches Rätsel der Blaufärberei gelüftet und man erfährt, woher der "Blaue Montag" kommt.



Um 14:30 Uhr gibt es auf der Marktplatzbühne eine Modeschau, gestaltet von der Schneiderei "Ritas Tracht" aus Freistadt gemeinsam mit den Künstlerinnen der Zeugfärberei, der Schneidermeisterin Uli Bauer und der Textildesignerin Gabriella Szeki aus Budapest.



Die Marktgemeinde Gutau, die sich noch über eine stattliche Anzahl von Gastwirten freuen darf, zählt zu den Orten mit der größten "Wirtshausdichte" Oberösterreichs.



Der Färbermarkt öffnet um 8:30 Uhr und findet am Marktplatz und den Einfahrtsstraßen statt. Informationen finden Sie im Internet [www.gutau.at] (http://www.gutau.at)



Färbermarkt Gutau Genießen Sie einen Tag auf einem der schönsten Handwerksmärkte Österreichs. Heute ist Gutau der Treffpunkt für Blaudrucker und Färber aus Europa. Datum: 6.5.2018, 08:30 - 17:00 Uhr Ort: Marktplatz Gutau 4293 Gutau



