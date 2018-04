Rocket Internet ist ein 2007 gegründetes Beteiligungsunternehmen mit Anteilen in unterschiedlicher Höhe an verschiedenen Internet-Startups, darunter der Möbelversand Home24, der Kochboxenversand HelloFresh, die E-Commerce-Plattform Jumia und der Shoppingclub Westwing. Auch an Delivery Hero sind die Berliner derzeit noch mit weniger als zehn Prozent beteiligt. Ebenso war das von den Brüdern Marc, Oliver und Alexander Samwer gegründete Unternehmen am Online-Versandhändler Zalando beteiligt; bis heute die erfolgreichste Beteiligung von Rocket Internet. Zum Geschäft gehört das Halten, Verwalten und Verkaufen der Anteile. Von Inkubator wandelte sich das Unternehmen zum Investor, wodurch es auch bestehende Startups kauft, anstatt selbst zu gründen. Am Montag startete Rocket Internet einen neuen Aktienrückkauf, um bis zu 15 Millionen ...

