Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bauer AG von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Bau- und Maschinenbauunternehmens sei konservativ, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Ende der Spirale an Gewinnwarnungen sei wohl erreicht. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung bleibt Wahl aber bei seiner neutralen Haltung./ag/la

Datum der Analyse: 16.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005168108

AXC0098 2018-04-16/11:16