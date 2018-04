BERLIN (Dow Jones)--Trotz weiterhin großer globaler Unsicherheiten rechnet das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in diesem und im nächsten Jahr mit einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um gut 2 Prozent. "Mehr als 2 Prozent halten wir für nicht realistisch", sagte IW-Direktor Michael Hüther am Montag in Berlin. Das Wachstum wird nach IW-Zahlen von einem Konsumplus von rund 1,5 Prozent befeuert. Die Stimmung der Unternehmen ist demnach von Zuversicht geprägt. Von den rund 2.800 vom IW befragten Unternehmen rechnen knapp 52 Prozent mit einem Produktionsplus, lediglich 8 Prozent erwarten einen Rückgang.

