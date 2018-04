FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES AG BARR PRICE TARGET TO 575 (550) PENCE - 'HOLD' - BRYAN GARNIER CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 810 (850) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP MOVES TARGET FOR SAGE GROUP TO 750 PENCE - MAINTAIN 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ASOS TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 6075 (7050) P - CREDIT SUISSE CUTS WPP PRICE TARGET TO 1300 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS RENTOKIL INITIAL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 310 (335) PENCE - GOLDMAN CUTS INFORMA TO 'BUY' ('CONVICTION BUY LIST') - TARGET 846 PENCE - GOLDMAN CUTS KAZ MINERALS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1000 (1050) PENCE - GOLDMAN CUTS KAZ MINERALS TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1000 (1050) PENCE - GOLDMAN CUTS MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 142 (149) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS VEDANTA RESOURCES TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 800 (950) PENCE - GOLDMAN CUTS VEDANTA RESOURCES TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 800 (950) PENCE - GOLDMAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 635 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN INITIATES SOUTH32 WITH 'BUY' - TARGET 230 PENCE - GOLDMAN RAISES BHP BILLITON TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1750 (1500) PENCE - GOLDMAN RAISES BHP BILLITON TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1750 (1500) PENCE - HSBC RAISES ASOS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 7800 (7500) PENCE - JEFFERIES RAISES BARCLAYS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 265 (205) PENCE - JPMORGAN CUTS SAGE GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 670 (830) PENCE - JPMORGAN CUTS SAGE GROUP TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 670 (830) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 1100 (1020) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS POLYMETAL TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 630 (910) PENCE - SOCGEN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 583 (612) PENCE - 'SELL' - SOCGEN RAISES TESCO TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 240 (185) PENCE



