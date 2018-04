Um die Pressefreiheit steht es im östlichen Europa immer schlechter. Europaweit attackieren die Mächtigen das demokratische Grundrecht.

Als Journalist im EU-Bewerberland Montenegro zu arbeiten, ist lebensgefährlich. Erst vor kurzem wurde ein Sprengstoffanschlag auf Sead Sadikovic, den regierungskritischen Journalisten der Zeitung "Vijesti", verübt. Das Attentat demonstriert, wohin das von Korruption und Vetternwirtschaft paralysierte Adrialand steuert.

Der am Sonntag mit knapper Mehrheit gewählte Präsident Milo Djukanovic, der direkt und indirekt das Nato-Land wie seinen Familienbesitz regiert, ist kein Freund der Medienfreiheit.

So sagte Djukanovic kürzlich: "Die Zentrale der oppositionellen Arbeit in Montenegro ist nicht in oppositionellen Parteien. Die inhaltliche Zentrale ist ein Medienzentrum, das versucht, ein gewisses Bild über Montenegro zu schaffen.

"Ich denke dabei vor allem an den Medienkonzern ,Vijesti'", ergänzte der als prowestlich geltende Ex-Kommunist im Wahlkampf. Mit dieser Haltung will der umstrittene Politiker das nur 620.000 Einwohner große Land ab 2025 in die EU führen.

Auch in EU-Ländern selbst ist es um die Medienfreiheit kaum besser gestellt. Nachdem Viktor Orbán und seine rechtspopulistische Koalition Fidesz-KDNP vor kurzem überraschend klar die Wahl gewonnen haben, haben es die freien Medien noch schwerer.

Der frühere Freund und heutige Intimfeind von Orbán, der Oligarch Lajos Simicska, hatte einen Tag nach der Verkündigung des Wahlergebnis die Einstellung der von ihm finanzierten Traditionszeitung "Magyar Nemzet" sowie des Senders ...

