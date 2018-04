Der Weinhändler wächst und gedeiht. Seit dem Börsengang 1998 zahlten die Hamburger jedes Jahr eine Dividende! So sind in zwanzig Jahren je Aktie 21,58 Euro zusammengekommen. Ein schönes Zubrot! Aktueller Kurs 51 Euro. Der Ausgabepreis beim IPO hatte - splitbereinigt - 22,24 Euro betragen. Damit weist Hawesko eine solide Rendite auf. Nach der Hauptversammlung am 11. Juni werden 1,30 Euro je ...

