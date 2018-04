Liebe Trader,

In dem Bieterstreit um das angeschlagene Luftfahrtunternehmen Alitalia hat laut Industrieminister Carlo Calenda zufolge Lufthansa die besten Chancen zum Zuge zu kommen. Neben Easyjet und Lufthansa sitzt noch ein dritter Wettbewerber im Boot, der allerdings offiziell nicht bekannt ist. Alitalia musste im Frühjahr 2017 Insolvenz anmelden, nachdem sich die Mitarbeiter gegen einen von Gewerkschaften und Management ausgehandelten Rettungsplan gestellt hatten.

Aber auch der weiter hohe Konsolidierungsdruck im Luftfahrtsektor schafft bei Anlegern offenbar wieder Vertrauen und lässt die Aktie durch eine gesteigerte Nachfrage zu Beginn dieser Woche weiter zulegen, nachdem der Wert bereits in der abgelaufenen Woche merklich zulegen konnte. Dabei gelang es unter hoher Volatilität einen seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend zu brechen, dass nun weiteres Kurspotenzial freigesetzt haben dürfte und sich daher durchaus für ein Long-Investment eignet.

Long-Chance:

Der erfolgreiche Start der Lufthansa-Aktie in diese Handelswoche könnte der Airline weiteren Auftrieb geben und Kursgewinne an die Vorwochenstände von 27,32 Euro ermöglichen. Darüber hinaus wäre kurzfristig sogar ein Rücklauf an die Zwischenstände aus Februar und März um 27,95 Euro vorstellbar und kann über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Auf der Unterseite präsentiert sich die Lufthansa-Aktie recht gut abgesichert, eine erste größere Supportzone ist um 26,00 Euro auszumachen, darunter die größere Unterstützung von 25,00 Euro. Erst wenn die letzte Marke tatsächlich und mindestens per Wochenschlusskurs gebrochen werden sollte, ist mit einem fortgesetzten Abverkauf zunächst auf das Niveau von 22,83 Euro zu rechnen, darunter sogar auf die Zwischenstände aus August letzten Jahres um 21,22 Euro.

Einstieg per Market-Buy-Order: 26,92 Euro

Kursziel: 27,95 Euro

Stop: < 26,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,92 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Lufthansa AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 26,92 Euro; 11:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

