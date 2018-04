marktEINBLICKE um 12: DAX-Anleger bewahren Ruhe, Lufthansa ist wieder einmal spitze

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich zu Beginn der neuen Handelswoche erleichtert. Schließlich hatte ein von den USA, Großbritannien und Frankreich ausgeführter Militärschlag gegen syrische Regierungstruppen nicht die befürchteten Folgen in Bezug auf einen möglichen russisch-amerikanischen Konflikt. Der DAX legt am Mittag sogar leicht an Wert zu.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 12.464

MDAX +0,0% 25.631

TecDAX +0,2% 2.626

SDAX +0,1% 12.211

Euro Stoxx 50 +0,0% 3.445

Die Topwerte im DAX sind Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125), Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) und Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802). Die Kranich-Airline hat offenbar sehr gute Karten im Bieterrennen für die italienische Fluggesellschaft Alitalia.

Den vollständigen Artikel lesen ...